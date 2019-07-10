31 مبنى.. 8 معلومات عن أكبر ورشة لصيانة المترو بالشرق الأوسط

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلن المهندس عزت عبدالقوي، مدير ورشة الخط الثالث بمترو الانفاق، إنشاء ورشة لصيانة قطارات المترو الخط الثالث بمحطة الهايكستب.

وتمتلك شركة المترو، 3 ورش لإصلاح وصيانة الوحدات المتحركة ، بينها ورشة طره البلد لصيانة قطارات الخط الاول وورش شبرا الخيمة لصيانة قطارات الخط الثانى، وورش العباسية لصيانة قطارات الخط الثالث.

وينشر "مصراوي" أبرز معلومات عن الورشة:

- أكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط

- مقامة على مساحة 65 فدانًا

- مخصصة لأعمال العمرات الجسيمة وصيانة جميع أنواع الخاصة بقطارات المترو

- الورشة تتكون من 31 مبنى

- لكل مبنى وظيفة فنية خاصة

- يتم افتتاحها أبريل 2020

- انتهى 50% من تنفيذها

- تقام بمحطة الهايكستب بالقرب من محطة عدلي منصور نهاية الخط الثالث