31 مبنى.. 8 معلومات عن أكبر ورشة لصيانة المترو بالشرق الأوسط
كتب – أسامة عبدالكريم:
أعلن المهندس عزت عبدالقوي، مدير ورشة الخط الثالث بمترو الانفاق، إنشاء ورشة لصيانة قطارات المترو الخط الثالث بمحطة الهايكستب.
وتمتلك شركة المترو، 3 ورش لإصلاح وصيانة الوحدات المتحركة ، بينها ورشة طره البلد لصيانة قطارات الخط الاول وورش شبرا الخيمة لصيانة قطارات الخط الثانى، وورش العباسية لصيانة قطارات الخط الثالث.
وينشر "مصراوي" أبرز معلومات عن الورشة:
- أكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط
- مقامة على مساحة 65 فدانًا
- مخصصة لأعمال العمرات الجسيمة وصيانة جميع أنواع الخاصة بقطارات المترو
- الورشة تتكون من 31 مبنى
- لكل مبنى وظيفة فنية خاصة
- يتم افتتاحها أبريل 2020
- انتهى 50% من تنفيذها
- تقام بمحطة الهايكستب بالقرب من محطة عدلي منصور نهاية الخط الثالث
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