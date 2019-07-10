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    31 مبنى.. 8 معلومات عن أكبر ورشة لصيانة المترو بالشرق الأوسط

    05:00 م الأربعاء 10 يوليه 2019
    31 مبنى.. 8 معلومات عن أكبر ورشة لصيانة المترو بالشرق الأوسط

    مترو الأنفاق

    كتب – أسامة عبدالكريم:

    أعلن المهندس عزت عبدالقوي، مدير ورشة الخط الثالث بمترو الانفاق، إنشاء ورشة لصيانة قطارات المترو الخط الثالث بمحطة الهايكستب.

    وتمتلك شركة المترو، 3 ورش لإصلاح وصيانة الوحدات المتحركة ، بينها ورشة طره البلد لصيانة قطارات الخط الاول وورش شبرا الخيمة لصيانة قطارات الخط الثانى، وورش العباسية لصيانة قطارات الخط الثالث.

    وينشر "مصراوي" أبرز معلومات عن الورشة:

    - أكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط

    - مقامة على مساحة 65 فدانًا

    - مخصصة لأعمال العمرات الجسيمة وصيانة جميع أنواع الخاصة بقطارات المترو

    - الورشة تتكون من 31 مبنى

    - لكل مبنى وظيفة فنية خاصة

    - يتم افتتاحها أبريل 2020

    - انتهى 50% من تنفيذها

    - تقام بمحطة الهايكستب بالقرب من محطة عدلي منصور نهاية الخط الثالث

    الشرق الأوسط عزت عبدالقوي مترو الانفاق
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