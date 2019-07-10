عبدالعال للنواب: "انتوا شغلتكم نواب تحت الطلب"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب، جلسة المجلس غدا الخميس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المسائية اليوم الأربعاء.

وقال عبدالعال، للنواب، :"غدا سنناقش قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد، وهو ما يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، وهو أمر ضروري، مفيهوش هزار وهو التزام دستوري، كما أن حال اكتمال الحضور سننهي دور الانعقاد الرابع".

وأضاف: "انتوا شغلتكم نواب تحت الطلب، والانتخابات على الأبواب، وجزء من دوركم الحضور بالجلسات".

وعقب عبدالعال، على مطالبة أحد النواب، بتخصيص ميزة نسبية للأعضاء الملتزمين بالحضور، قال عبدالعال ضاحكا: "معنديش مانع، نعدل اللائحة، ونعمل الجلسة بعشر جلسات".

وتابع مداعبا النواب: "الأعضاء عاوزين قانون شعبوي، زي المحاماه علشان يحضروا".