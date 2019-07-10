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    التطبيق غدًا.. ننشر اللائحة التنفيذية لـ"التصالح في مخالفات البناء" (نص كامل)

    04:37 م الأربعاء 10 يوليو 2019
    التطبيق غدًا.. ننشر اللائحة التنفيذية لـ"التصالح في مخالفات البناء" (نص كامل)

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (ز) الصادر بتاريخ 8 يوليه 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1631 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

    وجاء نص اللائحة كالتالي:​

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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