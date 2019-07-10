التطبيق غدًا.. ننشر اللائحة التنفيذية لـ"التصالح في مخالفات البناء" (نص كامل)

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (ز) الصادر بتاريخ 8 يوليه 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1631 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وجاء نص اللائحة كالتالي:​