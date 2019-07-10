رفع جلسة النواب.. ومناقشة قانون التأمينات والمعاشات في الجلسة المسائية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23/4/2018.

كما وافق الأعضاء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الاسلامية.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفع الدكتور علي عبدالعال، الجلسة، لمدة عشرة دقائق؛ لإعداد تقرير لجنة القوى العاملة بشأن قانون التأمينات والمعاشات؛ لبدء مناقشته بالجلسة المسائية، بعد الانتهاء منه وكثفت لجنة القوى العاملة جلساتها على مدار أربعة أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء) من الأسبوع الجاري؛ للانتهاء من مشروع القانون، وعقدت اجتماعات صباحا ومساء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص المهندس سامي عبدالهادي، ومستشاري وزارة التضامن أحمد الشحات وعمر حسن، وممثل وزارة المالية، وآخرين.

ويستهدف المشروع فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 - 2019).

ووضع إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عامًا ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.