​"السياحة" تبدأ معاينة سكن الحجاج استعدادا للموسم المرتقب

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن علاء الغمري عضو غرفة شركات السياحة، سفر لجان وزارة السياحة والغرفة، إلى الأراضي السعودية، لمعاينة سكن الحجاج، استعدادا للموسم المرتقب، على أن تنطلق أولى الرحلات للبري يوم 23 يوليو الجاري، والطيران يوم 28 من نفس الشهر.

وأوضح الغمري لمصراوي، من الأراضي المقدسة وأحد أعضاء اللجنة، أن معاينة السكن للحجاج بدأت اليوم في الأماكن التي تحتاج إلى معاينة جديدة، أما ما تم معاينته العام الماضي لا يحتاج إلى معاينة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على المستوى المتميز للحج السياحي.

ومن المقرر، أن يستغرق عمل لجان المعاينة 15 يوما، ويستمر الدور الرقابي لوزارة السياحة خلال مراحل تنفيذ موسم الحج، بدءا من وضع الضوابط المنظمة لموسم الحج، وحتى معاينة أماكن إقامة الحجاج، بجانب متابعة الحجاج طوال الموسم منذ سفرهم وحتى عودتهم.

يذكر أن ضوابط الحج السياحي ألزمت الشركات بعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح أو بالمطالع الصعبة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتوفير شاتل باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة أبعد من 1250 مترا من الحرم، وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستويين البري والاقتصادي.