وزيرة البيئة تبحث مجالات التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب

كتب- محمد نصار:

التقت وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، الدكتورة هدى يسي، رئيسة مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب، لعرض رؤية الاتحاد للمشاركة في جهود الوزارة للتصدي للقضايا البيئية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار إيمان وزارة البيئة بأهمية دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ ورسم السياسات والخطط المتعلقة بحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.

وحسب بيان، اليوم، أكدت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، أان الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني والمشاركة في أنشطة الاتحاد من خلال خبرات الوزارة لدعم الاستثمار في المجالات البيئية، كما أشارت إلى بدء التعاون في العديد من المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني فيما يتعلق بالمجال البيئي.

وشددت وزيرة البيئة، على مواصلة دمج المرأة وتعزيز دورها في كافة القطاعات منها مجال البيئة مؤكدة أن المرأة يمكن أن تلعب دورًا جوهريًا في إحداث تغيير إيجابي لنظرة المجتمع لهذا الملف والتعامل مع الموارد الطبيعية.

​وأشادت الدكتورة هدى يسي، رئيسة الاتحاد بجهود وزارة البيئة في العديد من المجالات، مؤكدة أن التعاون بين الوزارة والاتحاد سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي سيساهم بشكل كبير في عملية دمج المستثمرين في تحقيق الأولويات الوطنية.