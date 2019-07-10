"أرفضه شكلًا وموضوعًا".. عبدالعال يوجه تحذيرًا للحكومة

كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم:

حذّر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من تدني التمثيل الحكومي خلال الجلسات العامة، وعدم حضور الوزراء لمناقشة مشروعات القوانين والملفات العاجلة.

وطلب عبدالعال التصويت على حظر حضور مساعدي ونواب الوزراء دون حضور الوزير شخصيًا باعتباره أمرًا مخالفًا للائحة والدستور، وجاء التصويت بالموافقة.

وأخذ عبدالعال موافقة أعضاء البرلمان بشكل استثنائي، على حضور مساعدي وزير الزراعة خلال الجلسة العامة اليوم؛ لعدم حضور الوزير بشخصه.

وعقب وزير شئون مجلس النواب، بتأكيده أن وزير الزراعة متواجد حاليًا في زيارة رسمية بتنزانيا الأمر الذي أعاقه عن حضور جلسة اليوم.

ورد رئيس البرلمان، بقوله: وافقنا على حضور مساعدي الوزير، جلسة اليوم، باعتباره ظرفًا استثنائيًا، ولكن هذا أمر لا يتفق وجلال هذه القاعة، ونصوص الدستور تنص صراحة على حضور الوزير المختص.

واستطرد بقوله: "مش معقول هناقش القانون في غياب الوزير، نعم هناك ظروف نراعيها لغياب الوزير، لكن أن يصل التمثيل المتدني للمجلس إلى نواب الوزير والمستشارين وغيره، أرفضه شكلًا وموضوعًا".