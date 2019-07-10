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    "خريجو الأزهر" ببريطانيا تؤسس مركزا إسلاميا للشباب بمدينة "ستوك"

    03:30 م الأربعاء 10 يوليه 2019
    "خريجو الأزهر" ببريطانيا تؤسس مركزا إسلاميا للشباب بمدينة "ستوك"

    دار العلم الاجتماعى للشباب

    كتب – محمود مصطفى:

    أسس أعضاء فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ببريطانيا، مركزاً للشباب باسم " دار العلم الاجتماعى"بمدينة ستوك ، يشرف عليه أئمة وعلماء على دراية بمتطلبات الشباب وكيفية نشر وتعزيز المنهج الوسطى من أجل حمايتهم من الوقوع فى براثن التطرف والغلو .

    وقال محمد أسد أحد أعضاء المنظمة المؤسسين للمركز، في بيان، الأربعاء، إن فكرة إنشاء المركز جاءت تعزيزاً لرسالة المنظمة في نشر الفكر الوسطى الأزهري ، وأن يكون مكاناً مناسباً لتوافد الشباب المسلم ببريطانيا للتعرف على الدين الإسلامى الصحيح واكتساب المعرفة وقضاء الوقت المفيد للانتهال من علم الأئمة والمتخصصين.

    وقال محمد الأمير أحد أعضاء المنظمة، إن مشاركة الشباب المسلم بالأنشطة الاجتماعية الإيجابية بالمركز من أهم الفاعليات التى تحميهم من التشرد والوقوع كضاحيا للتطرف بشتى انواعه ، فضلاً عن تلقيهم جلسات علم مع الأئمة القائمين على المركز وتوضيح الأمور التى ألتبس فيها الفهم الخاطئ والمغلوط بالدين الإسلامى وتوضيح الصحيح في الدين ، مما يحصنهم من تشتت ذهنهم وانجذابهم لأفكار المتطرفين والغلاة فى الدين .

    بريطانيا الأزهر الشريف مدينة ستوك

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