​"الغرف السياحية" تشارك في ورشتي عمل لتطوير التعليم الفندقي

كتب ـ يوسف عفيفي:

شاركت هبة بكري، رئيس لجنة التدريب باتحاد الغرف السياحية، في ورشتي عمل خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة ممثلين من وزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة وخبراء من صناعة السياحة والضيافة ومديري قطاع الغرف، وذلك لتطوير المناهج الدراسية للتعليم الفني الفندقي.

وبحسب بيان اليوم، جاءت الورشتان لمراجعة واعتماد الوحدات الدراسية للمناهج التدريبية الخاصة بمهنة مساعد طباخ ومهنة مضيف "خدمة الأغذية" وذلك في إطار برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt الممول من الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبي.