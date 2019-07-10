وفد الجمعية الوطنية الفرنسية يزور "دفاع النواب"

كتب- أحمد علي:

استقبلت لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء كمال عامر، وفدًا فرنسيًا من الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة النائب جاك مير نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية، والسفير ستيفان روماتيه.

ورحب اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة بالوفد، قائلا: "نعتز كل الاعتزاز بعلاقتنا الوثيقة مع دوله فرنسا الصديقة وتميزت العلاقات المصرية الفرنسية بخصوصية على امتداد تاريخها وظلت مسيرة مفتوحه بين باريس والقاهرة".

وأكد عامر أهمية التعاون البرلماني في شتى النواحي مع أهمية تطوير الصداقة ودعم السياحه بين البلدين والعلاقات عموما في إطار المصالح المشتركة وتعمل البلدان على تقوية شراكتهما دائما والتي تمتد عبر امتداد العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وفى نهاية اللقاء أكد عامر، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تقاربا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، وتعددت الزيارات الرسمية بين البلدين على المستوى الرئاسي ومستوى رؤساء وزراء وكبار المسئولين والبرلمانيين وعكست جميعها تقاربا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية والأزمة الليبية وباقي أزمات المنطقة.