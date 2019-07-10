تفاصيل لقاء "دفاع البرلمان" بوفد الجمعية الوطنية الفرنسية

كتب- أحمد علي:

استقبلت لجنة الدفاع والأمن القومي، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء كمال عامر وفد فرنسي من الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة النائب جاك مير نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية، وبرقتة السفير ستيفان روماتية.

ورحب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالوفد، قائلا: نعتز كل الاعتزاز بعلاقتنا الوثيقة مع دوله فرنسا الصديقة؛ حيث تميزت العلاقات المصرية الفرنسية بخصوصية على إمتداد تاريخها وظلت مسيرة مفتوحه بين باريس والقاهرة.

وأكد عامر على أهمية التعاون البرلمانى في شتي النواحى مع أهمية تطوير الصداقة ودعم السياحة بين البلدين والعلاقات عموما في إطار المصالح المشتركة؛ حيث تعمل البلدين على تقوية شراكتهما دائما والتي تمتد عبر امتداد العلاقات الوثيقة بين البلدين، فهناك تنسيق دائم بين مصر وفرنسا خصوصا في المجال الاقتصادى والمجال العسكري من حيث حصول مصر من فرنسا على عدد من الأسلحة الحديثة.

وفي نهاية اللقاء أكد عامر، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تقاربا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، فقد تعددت عدد الزيارات الرسمية بين البلدين على المستوى الرئاسي ومستوى رؤساء وزراء وكبار المسئولين والبرلمانيين وعكست جميعها تقاربا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية والأزمة الليبية وباقي أزمات المنطقة.