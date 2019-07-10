تشطيب سوبر لوكس.. "الإسكان" تنشر أول فيديو لشقق "سكن مصر" بالشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، أول مقطع فيديو لوحدات مشروع "سكن مصر" بمدينة الشروق بعد الانتهاء من تشطيبها.

وقال يونس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، "ده فيديو لوحدات سكن مصر اللي اتشطبت في مدينة الشروق، اللي عاوز الحجز شغال حاليا.. فرصة لن تعوض".

وأعلنت وزارة الإسكان، طرح 500 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة الشروق، وتم بدء التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني على الموقع ابتداءً من 1 يوليو 2019، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 106 و133 متر، حيث سجل سعر المتر 6700 جنيه، ويتم الحجز بسداد مبلغ جدية قدره 70 ألف جنيه للوحدة، ويجرى استكمال سداد نسبة 20٪ من إجمالي قيمة الوحدة، إضافة إلى (1٪ مصاريف إدارية+ 0.5٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، كما يتم سداد 10٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، وسداد 10% عند الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.