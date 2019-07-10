وزارة النقل: توريد أول 10 جرارات جديدة سبتمبر القادم

كتب- أسامة عبدالكريم:

عقد وزير النقل، اجتماعا مع شركة جنرال إليكتريك العالمية، لمتابعة الجدول الزمني الخاص بعمليات تصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد وإعادة تأهيل 81 جرارًا من الأسطول الحالي للهيئة.

أكد وزير النقل، بحسب بيان، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتوريد ١٠٠ جرار للسكة الحديد حسب الاتفاق الموقع، حيث سيتم توريد أول 10 جرارات في سبتمبر القادم ضمن 50 جرار سيتم توريدهم قبل نهاية هذا العام.

كما ناقش الوزير مع وفد G E العالمية الجدول الزمني الخاص بإصلاح 81 جرار سكة حديد ضمن الأسطول الحالي، وتأهيل إحدى ورش الهيئة (التبين) حيث أفاد وفد GE أنه سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 جرار من الـ 81 جرار بنهاية هذا الشهر على أن يتم الانتهاء من إعادة تأهيل الجرارات تباعا.

كما أنه يتم تدريب الفنيين المصريين وإعادة تأهيل ورشة التبين بالتوازي مع عمليات إعادة التأهيل والتصنيع والتوريد للجرارات وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.

وشدد الوزير على أهمية إعادة تأهيل هذه الجرارات لزيادة الإتاحية الخاصة بالجرارت لتدعيم قوة الجر لتحسين الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أن الوزارة تسير وفق خطة محددة فيما يخص جرارات السكك الحديدية؛ حيث يتمثل ذلك في التعاقد على شراء جرارات جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.​