القومي لحقوق الإنسان: اتفاقية التجارة الحرة للدول الأفريقية تصب في صالح تحقيق التنمية

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق إن اتفاقية التجارة الحرة للدول الأفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ بعد إطلاقها في القمة الأفريقية الاستثنائية التي عقدت في النيجر مؤخرًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد خطوة هامة على طريق دعم التجارة البينية وهو ما يصب في صالح تحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف فايق - في تصريح اليوم الأربعاء - أن هناك آليات الاتحاد الأفريقي ما يمكن الاستفادة منه وإعماله في تنفيذ التعاون والشراكة الأفريقية مما يساعد في تماسك دول أفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك بنية مؤسسية مصرية داخل أفريقيا يمكن استثمارها في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي .

وأكد أن هناك فرصة مواتية لدور مصري فعال وهام في القارة الأفريقية، وأن التعاون ضروري ومهم خاصة بمجال مكافحة التطرف والإرهاب، الذي يعد تحديًا رئيسيًا يواجه التنمية الإفريقية.​