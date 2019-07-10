"سيدك هو المرشد".. شريف مدكور ينشر محادثة مع أحد المتطرفين

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر الإعلامي شريف مدكور، محادثة بينه وبين أحد الأشخاص التابعين لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

وقال مدكور، إنه في بداية المحاثة وجه الشخص الإخواني سؤالًا لي، لماذا أنت ضد الإخوان؟

وأكد مدكور أنه وجه عدة أسئلة إلى هذا الشخص، تمثلت في، هل أنا كمسلم ينقصني عن الإخواني أى شيء؟ وهل تعاليم البنا وقطب تختلف عن تعاليم رسول الله في شيء؟ وهل يوجد في الإسلام السمع والطاعه العمياء لبشر؟

وتابع: هل جماعة الإخوان هم جماعة المسلمين أم جماعه من المسلمين؟ وهل من مصلحة الإسلام أن ينغلق جزء من الأمه في جماعة ويقصي الآخرين باسم الدين؟ وهل يوجد في الإسلام مبدأ الغايه تبرر الوسيلة؟ موضحًا أن هذا الشخص لم يرد على إجابة أي سؤال من هذ الأسئلة.

ووجه مدكور عدة مقولات إلى هذا الشخص، قائلا: ديني عمره ١٤٤٠سنة، وجماعتك عمرها 85 سنة، ديني إلى يوم الدين، جماعتك إلى زوال، سيدي رسول الله، سيدك هو المرشد، أقول اللهم توفني على الإسلام، أنت تقول اللهم توفني على الإخوان، ديني يدعو إلى المحبة والرحمة، جماعتك تدعو للفرقه والفتنة، ديني يدعو للتفكـير، جماعتك تأمر بالتكفير، أنا مسلم وأنت إخوان.

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