المتحدث باسم الكنيسة: نشكر جهود رجال الحماية المدنية لسيطرتهم على حريق دير الأنبا "بولا"

القاهرة- أ ش أ:

أعرب القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء عن شكره لرجال الحماية المدنية على جهودهم الكبيرة في السيطرة على الحريق الذي نشب الليلة الماضية بمقر دير القديس الأنبا (بولا) بمنطقة حدائق القبة.

وقال القس بولس حليم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة على الحريق ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية وأنه يجري تحديد الخسائر التي لحقت بمقر دير الأنبا بولا، فيما تجرى الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق. ​