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    أول تعليق للكنيسة على حريق دير الأنبا بولا (بيان رسمي)

    11:59 ص الأربعاء 10 يوليو 2019
    أول تعليق للكنيسة على حريق دير الأنبا بولا (بيان رسمي)

    حريق كنيسة الأنبا بولا

    كتب- مصطفى علي:

    ذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن حريقًا شب، مساء أمس، بمقر الدير الكائن في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، وأسفر عن تدمير مبنى المقر بالكامل بفعل النيران.

    واستطاعت أجهزة الحماية المدنية بعد ذلك إخماد النيران والسيطرة على الموقف.

    وحسب بيان للكنيسة، اليوم الأربعاء، لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

    وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن جهات التحقيق تعمل حاليًا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

    كنيسة الأنبا بولا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منطقة حدائق القبة الحماية المدنية ماس كهربي

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