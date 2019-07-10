تعزيز الموارد ومؤتمرات شرم.. تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية بمحافظي دمياط وجنوب سيناء

احد المؤتمرات التي أقيمت في شرم الشيخ

كتب- محمد نصار:

عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعين مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط وذلك بمقر الوزارة.

وحسب بيان، الأربعاء، ناقش الاجتماع الأول عددًا من الملفات المهمة والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي (2019 - 2020) وجهود المحافظة في تحسين وتطوير مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الخدمية.

كما بحث الوزير مع اللواء خالد فودة، الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة لإقامة مؤتمر (السياحة الدينية الخامس) المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل بمدينة سانت كاترين، ليخرج بصورة تليق باسم مصر، وكذلك المؤتمرات التي ستقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة.

واستعرض وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء، جهود استغلال كافة المشروعات المؤجرة لدى المحافظة بأفضل صورة ممكنة لزيادة الموارد المالية المتحصلة منها.

واستعرض الاجتماع، الإجراءات التي قامت بها المحافظة، عقب الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية، والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لسيارات الميكروباص والسيرفيس والتاكسي والإعلان عن الأسعار بصورة معلنة وظاهرة في كافة المواقف وجهود ضبط الأسعار للسلع الأساسية في الأسواق.

كما ناقش اجتماع الوزير ومحافظة دممياط عددًا من المشروعات الجارية على أرض المحافظة في كافة القطاعات المختلفة، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والتي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل، وتناول الاجتماع أيضًا جهود المحافظة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة ودعم منظومة النظافة.

واستعرض الاجتماع، عددًا من المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة في العام المالي الجاري والتي تبلغ حوالي 343.7 مليون جنيه.

وبحث وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط، الجهود الجارية من المحافظة للاستغلال الأمثل لكافة المشروعات المؤجرة لديها وزيادة الموارد المالية منها واستغلال تلك الموارد في إقامة مشروعات تنموية وخدمية، بالإضافة متابعة موقف تقنين أراضي الدولة، وجهود المحافظة في تحصيل حق الدولة من تقنين التعديات على الأراضي ومنع أي تعديات جديدة، والاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين.​