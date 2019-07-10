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    تنفيذ 18 قرار سحب واسترداد أراضٍ بالشروق

    11:11 ص الأربعاء 10 يوليه 2019
    تنفيذ 18 قرار سحب واسترداد أراضٍ بالشروق

    أراضي الشروق

    كتب- محمد عبد الناصر:

    أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تنفيذ ١٨ قرار سحب واسترداد لقطع أراض لم يلتزم المواطنون المخصص لهم بالبناء عليها، خلال المدة المحددة، ولم يسددوا المستحقات المالية.

    وأضاف الغيطي، في بيان اليوم، أنه جارٍ استكمال تنفيذ ٤٤ قرار سحب واسترداد لقطع الأراضي، وجارٍ حصر كل قطع الأراضي بالمدينة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

    وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن جهاز المدينة لن يتوانى عن تنفيذ القانون، من أجل تحصيل حقوق الدولة، وتحقيق التنمية العمرانية المطلوبة بالمدينة.

    جهاز تنمية مدينة الشروق عبدالرءوف الغيطي التنمية العمرانية

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