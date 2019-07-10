وزير النقل يوجه باستغلال أراضي السكك الحديدية والطرق

كتب- أسامة عبدالكريم:

عقد وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رؤساء كل من هيئة السكك الحديدية والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري و الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية "إم أو تي"، وقيادات وزارة النقل؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه من آليات وإجراءات لتعظيم الاستفادة من أملاك وأراضي السكك الحديدية واراضي وأملاك الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

وحسب بيان، الأربعاء، ناقش الوزير الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي التابعة لهيئة السكك والاستغلال الأمثل لجميع محطات وأسوار السكك الحديدية، لزيادة العوائد المادية للهيئة لاستغلالها في تطوير وتحديث أسطول القطارات ومنظومة السكك الحديدية، بما يحقق تقديم خدمة متميزة لركاب القطارات.

كما استعرض ما تم إتخاذه من تنسيقات وإجراءات مختلفة مع الهيئات والمؤسسات لإزالة كافة المعوقات التي تعوق الاستثمار في بعض هذه الاراضي، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة، يجب أن تشهد تحركًا واسعًا ونقلة كبيرة في هذا المجال، وتدشين العديد من المشروعات الاستثمارية في أملاك السكك الحديدية

كما أكد الوزير ضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة والشركات الـ4 التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، في ظل قيام هذه الشركات بتنفيذ مشروعات قومية في مجال الطرق ومحاور على النيل وعدد كبير من الكباري بالإضافة الى قيامها بأعمال صيانة شبكة الطرق والكباري الحالية مع ضرورة استغلال هذه العوائد المادية في التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة بالإضافة الى الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية.​