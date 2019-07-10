​جهاز دمياط الجديدة يشارك في مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المرأة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تمت المشاركة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للاهتمام بصحة المرأة المصرية والتي انطلقت تجريبيا يوليو الجاري، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة دمياط ومجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان اليوم، أن تلك المبادرة تستهدف الاهتمام بصحة المرأة المصرية من خلال تقديم حزمة من الخدمات الطبية للكشف المبكرعن عدد من الأمراض، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأضاف رئيس الجهاز أن فعاليات المبادرة بالمدينة تتضمن ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي، وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة، لافتا إلى أن الكشف والعلاج بالمجان، ويتم تحويل الحالات المصابة إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم.

وشدد على أن جميع إمكانات جهاز المدينة مسخرة لمساعدة مسئولي وزارة الصحة؛ بهدف نجاح الحملة، وهناك تعليمات بذلك لجميع مسئولي الجهاز.