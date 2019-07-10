"كسر بقاع الجمجمة".. مدير مستشفى الأقصر يكشف حالة الطالب "أحمد الطيب"

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اتصالا هاتفيا بالدكتور إسماعيل العربي، مدير عام مستشفى الأقصر الدولي؛ للاطمئنان على حالة الطالب أحمد الطيب محمد بكلية الدراسات الإسلامية، الذي تعرض لحادث قطار أمس الثلاثاء.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان الأربعاء، أن مدير مستشفى الأقصر أكد أن حالة الطالب مستقرة ويتم متابعته على أعلى مستوى، ونسبة الوعي لديه جيدة.

وأشار إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية بقسم الطوارئ فور نقل الطالب إلى المستشفى، وأشعة مقطعية على المخ وتبين وجود كسور بقاع الجمجمة، وتم حجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب ويخضع للعلاج التحفظي، مضيفا أنه تم عمل أشعة مقطعة على المخ للمتابعة بعد 8 ساعات ولا يوجد بها تطور للإصابات وما زال المريض يخضع للعلاج التحفظي.

وأكد مدير عام مستشفى الأقصر الدولي أن الطالب يتلقى الرعاية والعناية الطبية اللازمة على أعلى مستوى ويتم إجراء كافة الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة، في ضوء توجيهات وزيرة الصحة.

وأكد أن إدارة المستشفى على تواصل مستمر مع قيادات مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لإطلاعهم على تطور حالة الطالب ومتابعة مراحل علاجه لحظة بلحظة حتى يتماثل للشفاء.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرر علاج الطالب أحمد الطيب محمد، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، على نفقة الأزهر، بعد تعرضه لحادث قطار، أمس الثلاثاء.

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