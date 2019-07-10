حدث ليلًا| حريق هائل بـ"كنيسة الأنبا بولا" بالحدائق.. وترقية مليون موظف

(مصراوي):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

ونشب حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة، كما كشف الإعلامي شريف عامر عن ترقية أكثر من مليون موظف بالجهاز الإداري.

شهود عيان يروون لـ"مصراوي" لحظات الرعب في حريق "كنيسة حدائق القبة"

ما أن وصلت عقارب الساعة للثانية عشر من صباح الأربعاء، فوجئ "مينا فرح" بألسنة لهب مرتفعة من الطابع الأخير من كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة، فزع من لتوه، هرول مسرعًا رفقة أصدقائه إلى مصدر النيران "لقينا الحريق مرتفع جدا بشكل مخيف.. حسينا إنه جحيم".

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30 صورة ترصد حريق كنيسة "الأنبا بولا" بحدائق القبة

رصدت عدسة "مصراوي"، 30 صورة لمقر حريق كنيسة الأنبا بولا في منطقة منشية الصدر بحدائق القبة، إضافة إلى جهود رجال الحماية المدنية؛ للسيطرة على ألسنة النيران.

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حريق كنيسة الأنبا بولا (تغطية خاصة)

اندلع حريق هائل في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة منشية الصدر بحدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

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جمال شعبان: السياسة أضرت بنقابة الأطباء.. ومَن يريد ممارستها فليذهب إلى البرلمان

حلّ الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق والمرشح الحالي لمنصب نقيب الأطباء المصريين، ضيفًا على "مصراوي"، مستعرضًا أهم أهداف وملامح برنامجه الانتخابي.

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عضو "القوى العاملة" بالبرلمان يكشف عن تفاصيل تأمين البطالة في القانون الجديد

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن أموال التأمينات تقدر بـ900 مليار جنيه، وإن الدستور في المادة 17 أشار إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية.

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تفاصيل مناقشة "تضامن النواب" لقانون الجمعيات الأهلية

أثنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بالإضافة التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مؤسسات العمل الأهلي.

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شريف عامر: ترقية أكثر من مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بعد توقف 3 سنوات

قال الإعلامي شريف عامر، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الثلاثاء، إن هناك معلومات بترقية أكثر من مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بعد توقف 3 سنوات مع تطبيق قانون الخدمة المدنية.

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عبدالعال" لسفير العراق: "مصر تدعم وحدتكم بعد طرد داعش"

أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مساندة مصر الدائمة للعراق لاستعادة دوره على المستويين العربي والدولي، مشددا على موقف مصر الثابت.

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بالصور.. رئيس مدغشقر يزور المتحف المصري

أعرب أندري راجولينا رئيس مدغشقر، عن إعجابه بآثار الملك توت عنخ آمون وبراعة صنعها، وآثار يويا وتويا والمومياوات الملكية الموجودة بالمتحف المصري.

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تخفيض بالمواصلات.. تعرف على الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات بالقانون الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، على الباب السابع بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

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الحريري: لن أدعو لانعقاد مجلس الوزراء قبل تحقق الهدوء السياسي في لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أنه لن يدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء "قبل أن تهدأ جميع الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة".

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التحالف العربي: زودنا القنوات الإعلامية بأدلة على محاولات الحوثي استهداف الملاحة

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إنه تم تزويد القنوات الإعلامية والمجتمع الدولي بالأدلة على محاولات ميليشيات الحوثي استهداف الملاحة البحرية.

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ترامب يهنئ ميتسوتاكيس على فوزه فى الانتخابات اليونانية

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اليوناني الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس هنأه فيه بالفوز في الانتخابات اليونانية وتوليه رئاسة الوزراء في البلاد.

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رئيس الأركان الأمريكية المشتركة: الولايات المتحدة تمضي قدما في تشكيل تحالف لردع تهديدات إيران

أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في خططها لتشكيل تحالف من عدة دول لمراقبة وردع التهديدات الإيرانية.

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جونسون: لن أتنحى عن منصب رئيس الوزراء إذا تأجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين.

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