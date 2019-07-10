انفراد| التموين تحدد معايير المرحلة الرابعة للمحرومين من الدعم.. هل أنت منهم؟

كتبت- عايدة رضوان:

صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة انتهت من تحديد معايير المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقي الدعم السلعي ودعم الخبز، وذلك بالتعاون مع لجنة العدالة الاجتماعية المشتركة والمكونة من 5 هيئات، هي: "التموين والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتكنولوجيا والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية".

وأضاف المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريح لـ"مصراوي"- أنه تم الاستعانة بمحددات المرحلتين الثانية والثالثة، والتي تم تطبيقهما على مدار الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن معايير المرحلة الرابعة تضمنت:

- حذف من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر.

- من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.

- مالكي الحيازات الزراعية التي تبلغ 10 أفدنة فأكثر.

- من يسدد ضرائب تقدر بـ 100 ألف جنيه فأكثر.

- أصحاب الشركات ممن يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

- مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.

- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

- ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى.

- ومن يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات.

- من تبلغ فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول أكثر من 800 جنيه/شهرياً.

- بالإضافة إلى شاغلي المناصب العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات منهم.

وعن المحددات الجديدة المقرر طرحها ضمن المرحلة الرابعة من استبعاد غير المستحقين، يتم حذف من

- من لديه مرتب تأميني مرتفع من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي.

- أصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومي.

- من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.

- بالإضافة إلى من يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم إعادة فتح باب تظلمات حذف غير مستحقي الدعم والمتاح عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين "دعم مصر"، https://www.tamwin.com.eg/ استعدادًا لبدء تلقي التظلمات فور إعلان المعايير وبدء تطبيقها.

وأعلن وزير التموين، في بيان سابق صدر أبريل الماضي، أن عملية الاستهداف – في إشارة لعملية استبعاد غير مستحقي الدعم -عملية ديناميكية مستمرة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد غير المستحقين.

وأكد عدم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته، وإذا ثبتت أحقيته فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، وإذا لم يُقبل تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين مع استمرار صرف الخبز له.

يشار إلى أن من ينطبق عليه أحد معايير الحذف، يتم إيقاف أحقيته في صرف المقررات التموينية دون الخبز، وذلك حتى يتقدم بتظلمٍ عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر.