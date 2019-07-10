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    بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد كنيسة الأنبا بولا بعد إخماد الحريق

    02:49 ص الأربعاء 10 يوليه 2019
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    كتب- محمود علي:

    تصوير- أحمد جمعة:

    تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كنيسة دير الأنبا بولا بحدائق القبة، بعد إخماد الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

    ونشب حريق ضخم في الأدوار العليا من كنيسة الأنبا بولا، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بالدفع بـ 10 سيارات إطفاء.

    كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وتم تعزيز سيارات الإطفاء بـ 3 خزانات مياه، وفرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.

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    كنيسة الأنبا بولا إخماد حريق خالد عبد العال حدائق القبة

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