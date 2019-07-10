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    مصدر بالإسعاف: لا إصابات حتى الآن جراء حريق كنيسة الأنبا بولا

    02:13 ص الأربعاء 10 يوليه 2019
    مصدر بالإسعاف: لا إصابات حتى الآن جراء حريق كنيسة الأنبا بولا

    حريق كنيسة الأنبا بولا

    كتب - أحمد جمعة:

    تصوير- أحمد جمعة:

    قال مصدر بهيئة الإسعاف، إن 6 سيارات إسعاف هرعت إلى موقع حريق كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، والذي شب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

    وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه لم يتم تسجيل أي حالات اصابة أو وفاة حتى الآن.

    وتابع: "الحريق ضخم ولا زال مشتعلا، وهناك 10 سيارات تحاول الإطفاء، بجانب 6 سيارات إسعاف لإنقاذ أي مصاب".​

    كنيسة الأنبا بولا اندلاع حريق حدائق القبة سيارات إسعاف

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