شيخ الأزهر يوجه من ألمانيا بعلاج طالب بعد تعرضه لحادث قطار

كتب - محمود مصطفى:

وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطالب أحمد الطيب، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي تعرض لحادث قطار، ومتابعة حالته وعلاجه على نفقة الأزهر الشريف.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم، صورة للطالب أحمد الطيب وقالوا إنَّه طالب كفيف تعرض لحادث في محطة إسنا بمحافظة الأقصر، بعد أن سقط أسفل عجلات القطار خلال نزوله من القطار.

وقال بيان لمشيخة الأزهر، إنه فور علم "الطيب" اليوم خلال وجوده في ألمانيا، كلف المختصين بمشيخة الأزهر بمتابعة حالة الطالب، وتواصلت مشيخة الأزهر مع المستشفى التي يتلقى الطالب فيها العلاج حاليًا للاطمئنان على حالة الطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف البيان أن شيخ الأزهر يحرص على الاطلاع على أخبار أبنائه الطلاب والاطمئنان عليهم بصورة مستمرة خلال رحلته لألمانيا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجههم، وتوفير كل ما يحتاجونه والتيسير عليهم خلال رحلتهم العلمية بالأزهر الشريف.