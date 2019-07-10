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    البابا تواضروس يستقبل وزير النقل بالمقر الباباوي

    12:34 ص الأربعاء 10 يوليو 2019
    البابا تواضروس يستقبل وزير النقل بالمقر الباباوي

    البابا تواضروس الثاني

    القاهرة - أ ش أ:

    استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأربعاء، وزير النقل.

    ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا عظته الأسبوعية، غد االأربعاء، بحضور مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة.

    وشهد الأسبوع الجاري العديد من الأنشطة الرعوية والخدمية للبابا تواضروس الثاني، حيث قام بسيامة ٢٣ كاهنا بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، إلى جانب استقباله مجموعة من كهنة القاهرة لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالرعاية والخدمة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية وزير النقل
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