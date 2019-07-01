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    وزير خارجية المغرب يغادر القاهرة بعد لقاء "شكري"

    10:33 م الإثنين 01 يوليو 2019
    وزير خارجية المغرب يغادر القاهرة بعد لقاء "شكري"

    ناصر بوريطة

    كتب - طه عبيد:

    غادر مطار القاهرة الدولي، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المغربي، بعد زيارة استغرقت يوما واحد التقي خلالها مع سامح شكري وزير الخارجية، وسلمه رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن الشقيقيّن.

    أشار المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عقب انتهاء اللقاء، إلى أن الوزيرين تناولا خلال المناقشات التقدُم المُحرَز في عددٍ من مجالات التعاون الثنائي القائم، وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات.

    الملك محمد السادس السيسي شكري مطار القاهرة الدولي

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