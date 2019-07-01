  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019​

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    صاحبة المركز الثالث بـ"ثانوي صناعي": لم أحصل على دروس وذاكرت أول بأول

    10:03 م الإثنين 01 يوليه 2019
    صاحبة المركز الثالث بـ"ثانوي صناعي": لم أحصل على دروس وذاكرت أول بأول

    طلاب ثانوي صناعي

    كتب – محمود مصطفى:

    قالت الطالبة حسناء عطية عبدالحليم عثمان، الثالثة على الدبلومات الفنية الصناعية نظام " ثلاث سنوات"، إنها علمت بالنتيجة عبر موقع مصراوي.

    وأضافت حسناء في تصريح لمصراوي، الاثنين، "إنها لم تضع جدولا للمذاكرة، ولم تحدد وقتا لها، وكانت تعتمد على نفسها أولا بأول، متابعة "لم أحصل على دروس إلا مراجعة في الشهرين الأخيرين من الدراسة".

    وتابعت :" أدرس بمدرسة تلا الثانوية الصناعية بنات، بمحافظة المنوفية، وسألتحق بالمعهد الفني الصناعي، بعدها بكلية الهندسة مباشرة".

    واعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

    ووجه وزير التعليم التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

    طلاب ثانوي صناعي المنوفية المعهد الفني الصناعي وزارة التربية والتعليم

    الخبر التالى:

    وزير خارجية المغرب يغادر القاهرة بعد لقاء "شكري"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان