الحكومة: إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء "حقوق القاهرة"

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الاثنين، قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2019 بإصدار بعض العملات التذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عامًا على إنشاء كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وجاء بالمادة الأولى أنه لوزير المالية إصدار 140 قطعة ذهبية فئة الجنيه، و132 قطعة فضية فئة الجنيه أيضًا، و1888 قطعة فضية فئة الواحد جنيه، و1887 قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات، و1886 قطعة فضية فئة العشرة جنيهات، و1886 قطعة فضية فئة الخمسون جنيه، و1897 قطعة فضية فئة المائة جنيه.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يحدد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من العملات:

1- قطعة ذهبية فئة الواحد جنيه (6930) جنيهًا.

2 - قطعة ذهبية فئة الخمسة جنيهات (20970) جنيهًا.

3 - قطعة فضية فئة الواحد جنيه (290) جنيهًا.

4 - قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات (330) جنيهًا.

5 - قطعة فضية فئة العشرة جنيهات (375) جنيهاً.

6 - قطعة فضية فئة الخمسون جنيه (500)جنيهاً.

7 - قطعة فضية فئة المائة جنيه (565) جنيهاً.

​