  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019​

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    "الثقافة" تطرح استمارة مبادرة "صنايعية مصر" على موقعها الإلكتروني

    09:24 م الإثنين 01 يوليه 2019
    "الثقافة" تطرح استمارة مبادرة "صنايعية مصر" على موقعها الإلكتروني

    وزارة الثقافة

    القاهرة- (أ ش أ):

    طرحت وزارة الثقافة على موقعها الرسمي استمارة المشاركة في مبادرة "صنايعية مصر"، وتتضمن الاستمارة بيانات المتقدم ومجالات التدريب التي تشمل أعمال الخزف والنحاس والاركيت والحلي التراثية والخيامية والصدف والقشرة.

    وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين - أن شروط الالتحاق بالمبادرة تشمل أن يكون عمر المتدرب ما بين 18 حتى 40 عاما وأن يجتاز اختبار القبول، وتستمر مدة الدراسة على مدار 8 أشهر وتتم على مرحلتين: الأولى للمبتدئين والثانية لرفع كفاءة الحرفي، وذلك من خلال 52 ساعة دراسية شهرياً منها 16 ساعة للدراسة النظرية و36 ساعة للدراسة العملية والتطبيقية، وتتم بمركز الفسطاط للحرف التقليدية التابع لصندوق التنمية الثقافية، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة 15 أغسطس القادم.

    ومن المقرر أن يقام في نهاية كل دورة معرضاً لإنتاج المتدربين كما يتم منحهم شهادة معتمدة.

    هذا المحتوى من

    وزارة الثقافة مبادرة صنايعية مصر صندوق التنمية الثقافية

    الخبر التالى:

    الحكومة: إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء "حقوق القاهرة"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان