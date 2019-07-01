قبل الشريحة الأخيرة.. الحكومة تستعرض مميزات ترشيد دعم المواد البترولية

كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة في نشر مجموعة من الفيديوهات التي توضح فوائد رفع الدعم عن المواد البترولية وما الذي أمكن تحقيقه في مختلف المجالات عبر الأموال التي تم توفيرها في قرارات رفع الدعم السابقة وذلك قبل الشريحة الأخيرة المقرر تطبيقها خلال الأيام المقبلة.

وقالت الحكومة، وفق الفيديوهات، التي تبثها وسائل الإعلام، إن الأرقام تكشف الحقيقة فيما يتعلق بدعم المواد البترولية، مؤكدة أن تخفيض دعم المواد البترولية في موازنة عام 2019 سيتم توجيهه للانفاق على قطاعات الصحة والتعليم وتمويل الفارق في زيادة رواتب الموظفين بالدولة خاصة بعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.

وأوضحت الحكومة، أن موازنة عام 2019 تعطي اهتمامًا خاصًا وأولوية لبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن ترشيد دعم المواد البترولية يذهب لعدة قطاعات منها

دعم التموين التي يستفيد منها 76 مليون مصري، كما أن الأجور في موازنة 2019 وصلت 301 مليار جنيه وكان من المستحيل زيادة الرواتب لهذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية.

وتابعت الحكومة: "قرارات ترشيد دعم المواد البترولية وفرت 37 مليار جنيه في 2019، و21 مليار جنيه عام 2018 وتم استخدام هذه الأموال في بناء مدارس جديدة ومساعدة قرى تحت خط الفقر في الصعيد وغيرها من المشروعات الأخرى.

وأكدت الحكومة: "540 مليار جنيه صرفتهم البلد خلال 6 سنوات على دعم المواد البترولية، واللي عنده عربية بياخد الدعم مرة واللي عنده عربيتين بياخد الدعم مرتين واللي معندوش عربية خالص مبياخدش دعم، الشريحة الأخيرة علشان الدعم يوصل لمستحقيه".