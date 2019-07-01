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    برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019​

    08:27 م الإثنين 01 يوليو 2019
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    كتبت- ياسمين محمد:

    أعلنت وزارة التربية والتعليم، نتيجة شهادة إتمام الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، اليوم الاثنين، بعد اعتمادها.

    وأتاحت الوزارة، نتيجة طلاب المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للدور الأول عام 2019.

    وانطلقت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، في 18 مايو 2019، وانتهت أول يونيو 2019، وتقدم إليها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة.​

    للتعرف على النتيجة.. اضغط هنا

    الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم المدارس الفنية

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