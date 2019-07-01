مايا مرسي تشيد بمبادرة "صحة المرأة": امتدادًا لجهود الرئيس في دعم السيدات

كتبت- نور العمروسي:

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن امتنانها وتقديرها لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسانية "صحة المرأة"، التي تعد امتدادًا لجهوده الحثيثة لدعم المرأة المصرية والاهتمام بصحتها بشكل خاص.

وأضافت مرسي، في بيان لها الإثنين، أن الحفاظ على صحة المرأة ينعكس بالإيجاب على صحة المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن "الكشف المبكر عن أورام الثدي بالمجان، يساهم في رفع العبء الاقتصادي عن كاهل العديد من السيدات، والذى كان يعوقهن من إجراء هذا الكشف الهام للحفاظ على صحتهن".

وأضافت رئيس المجلس، أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا فى ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بدور المرأة في المجتمع.

يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 9 محافظات، تشمل كل من جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية، حيث تستهدف المبادرة تقديم التوعية والفحص بالوحدات الصحية للسيدات من عمر 18 إلى ما فوق الـ35 عاما بالتوعية والفحص الشامل فى الوحدات الصحية وليس في سيارات متنقلة حفاظا على خصوصية السيدات، بمشاركة 1300 فريق مدرب سيتولى الفحص.

وتستهدف الحملة 30 مليون سيدة تقريبا، وتشمل الكشف عن السكر والعظام والضغط وأمراض القلب.