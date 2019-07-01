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    حي طره: مهلة جديدة لأصحاب المصانع بشق الثعبان لتقنين أوضاعهم

    05:53 م الإثنين 01 يوليه 2019
    حي طره: مهلة جديدة لأصحاب المصانع بشق الثعبان لتقنين أوضاعهم

    منطقة شق الثعبان

    كتب- محمد نصار:

    أعلن حي طره، اليوم الاثنين، بدء تلقي المستندات الخاصة بأصحاب المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان وعددهم 134 حالة والذين ســبق لهم التقدم بطلبات تقنيـن الأوضاع والتي انتهت مدتها في مارس الماضي.

    وناشد الحي، في بيان، أصحاب المصانع والورش التقدم لاستكمال باقي المستندات المطوبة.

    ولفت البيان إلى أن أخر موعد لتقديم المستندات الخميس القادم للجنه الفرعية بالحي حتى تتمكن اللجنة من عرضها على لجنة تقنين الأوضاع بالمحافظة.

    منطقة شق الثعبان حي طره ورش الرخام

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