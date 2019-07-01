​​طلب إحاطة بشأن تطبيق إلكتروني يتلاعب في صور السيدات: يُنذر بكارثة

كتب - محمد نصار:

قدم خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقا إلكترونيا يستطيع تعرية النساء ويجردهن مما يرتدين تمامًا.

وقال أبو طالب: إن أحد المتخصصين في أجهزة الكمبيوتر، طور تطبيقا يُجرد الأشخاص من ملابسهم، خاصة النساء، ويجعلهن عراة تمامًا، وذلك بمجرد ضغط الشخص على زر مُعين.

وأضاف: "بعد حالة الجدل الواسعة التي أثارها هذا التطبيق، اتخذت عدة دول إجراءات صارمة لإغلاقه، وذلك بسبب حجم الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها".

وقال: إن هذا الأمر شديد الخطورة، ويُنذر بكوارث بالغة في مصر، حيث يتنافى مع تقاليدنا كمجتمع شرقي، ويخالف عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، فضلًا عن أنه يهدد كيان المجتمع المصري، وتماسك الأسر، ما يُحتدم علينا سرعة التعامل معه".

وطالب أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل عدم تداول هذا التطبيق، وإنفاذ القانون حال استخدامه، وإخطار الجهات الرسمية المناط بها إتخاذ هذه الإجراءات.