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    الأولى على "الثانوي الزراعي": أحلم بالدكتوراه.. وأتمنى خدمة بلدي

    04:48 م الإثنين 01 يوليه 2019
    الأولى على "الثانوي الزراعي": أحلم بالدكتوراه.. وأتمنى خدمة بلدي

    الطالبة أماني حسان علي راشد

    كتب - أحمد مسعد:

    أعربت الطالبة أماني حسان علي راشد، الأولى على الجمهورية في الثانوية الزراعية، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيره إلى أنها تلقت الخبر من والدها بعد اتصال هاتفي من وزير التربية والتعليم.

    وقالت "أماني حسان"، في تصريح لمصراوي اليوم الاثنين، إنها ترغب في الالتحاق كلية الزراعة، والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه.

    وتابعت :"أتمنى خدمة بلادي في مجال الزراعة التي أعشقها".

    يذكر أن الطالبة أماني حسان من محافظة كفر الشيخ مركز دسوق وحصلت على 93.8%.

    واعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

    وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

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    أماني حسان علي راشد الثانوي الزراعي وزير التربية والتعليم كلية الزراعة

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