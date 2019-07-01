والد الأولى على "الثانوي الصناعي": "وزير التعليم كلمني.. وتحلم بهندسة"

كتب – محمود مصطفى:

قال محمد الشحات محمود، والد الطالبة فاطمة، الأولى على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام "الثلاث سنوات"، إنه تلقى تهنئة من وزير التربية والتعليم بعد نجاح ابنته في شهادة الدبلوم، ظهر اليوم الاثنين.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الاثنين، "الوزير اتصل بيا الساعة 2 الظهر، وبلغني إن فاطمة نجحت في شهادة الدبلوم بنسبة 98.9%"، متابعًا: "إن شاء الله فاطمة هتدخل كلية الهندسة.. دا حلمها من زمان".

وواصل: "فاطمة كانت طالبة في مدرسة اللواء السيد محمد الزهيري الصناعية بالدقهلية، وكانت بتحضر مجموعات تقوية في المدرسة نفسها، ولم تحصل على دروس بالخارج".

كان وزير التربية والتعليم، اعتمد اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

ووجه وزير التعليم التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.