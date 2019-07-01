  • عاجل:رسمياً.. وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    والد الأولى على "الثانوي الصناعي": "وزير التعليم كلمني.. وتحلم بهندسة"

    04:27 م الإثنين 01 يوليه 2019
    والد الأولى على "الثانوي الصناعي": "وزير التعليم كلمني.. وتحلم بهندسة"

    امتحانات الدبلومات الفنية - ارشيفية

    كتب – محمود مصطفى:

    قال محمد الشحات محمود، والد الطالبة فاطمة، الأولى على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام "الثلاث سنوات"، إنه تلقى تهنئة من وزير التربية والتعليم بعد نجاح ابنته في شهادة الدبلوم، ظهر اليوم الاثنين.

    وأضاف في تصريحات لمصراوي، الاثنين، "الوزير اتصل بيا الساعة 2 الظهر، وبلغني إن فاطمة نجحت في شهادة الدبلوم بنسبة 98.9%"، متابعًا: "إن شاء الله فاطمة هتدخل كلية الهندسة.. دا حلمها من زمان".

    وواصل: "فاطمة كانت طالبة في مدرسة اللواء السيد محمد الزهيري الصناعية بالدقهلية، وكانت بتحضر مجموعات تقوية في المدرسة نفسها، ولم تحصل على دروس بالخارج".

    كان وزير التربية والتعليم، اعتمد اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

    وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

    ووجه وزير التعليم التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

    الثانوي الصناعي المدارس الفنية الصناعية وزير التربية والتعليم شهادة الدبلوم أوائل الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية طلاب الدبلومات الفنية

    الخبر التالى:

    الأول مكرر "فني صناعي": "بشتغل في إجازة الصيف.. وبذاكر ليل ونهار"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان