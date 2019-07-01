  • عاجل:رسمياً.. وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    "24 / 7".. البنات يهزمن الأولاد في معركة أوائل الدبلومات الفنية

    04:12 م الإثنين 01 يوليه 2019
    • عرض 12 صورة
    • عرض 12 صورة
    • عرض 12 صورة
    • عرض 12 صورة
    • عرض 12 صورة
    • عرض 12 صورة
    • عرض 12 صورة
    • عرض 12 صورة
    • عرض 12 صورة
    • عرض 12 صورة
    • عرض 12 صورة
    • عرض 12 صورة

    كتبت- ياسمين محمد ومحمد نصار:

    اعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

    وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) 27 طالبة مقابل 7 طلاب.

    وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527 طالبًا وطالبة للتعليم التجاري بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي - 3370 طالبًا وطالبة للتعليم الفندقي بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي، و261 طالبًا وطالبة للتتعليم الزراعي بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي، و7111 طالبًا وطالبة للتعليم الصناعي بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي".

    وبلغ العدد الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.

    كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي، طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي، طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي، طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.

    امتحانات الدبلومات الفنية أوائل الدبلومات الفنية وزير التربية والتعليم شهادة الدبلومات الفنية مدارس التعليم الفني طلاب الدبلومات الفنية

    الخبر التالى:

    والد الأولى على "الثانوي الصناعي": "وزير التعليم كلمني.. وتحلم بهندسة"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان