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    ننشر نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

    03:22 م الإثنين 01 يوليه 2019
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    كتبت-ياسمين محمد:

    تداول عدد من المعلمين، نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، الذي أداه طلاب شعبة العلوم، يوم السبت الموافق ٢٩ يونيو الماضي، وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

    وانطلق ماراثون الثانوية العامة، للعام الدراسي ٢٠١٨/ 2019، اعتبارًا من السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠١٩، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

    ويصل عدد طلاب الصف الثالث الثانوي، الذين أدوا الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية: 266 ألفا و30 طالبا وطالبة.​

    طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية العامة 2019 امتحان الجيولوجيا

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