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    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري موقف مشروعات تنمية جنوب الوادي

    03:14 م الإثنين 01 يوليه 2019
    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري موقف مشروعات تنمية جنوب الوادي

    الدكتور مصطفي مدبولي

    كتب - محمد غايات:

    وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرروة مراعاة إعادة استخدام المياه ، وتطبيق طرق الري المزفرة للمياه مثل : الري بالتنقيط ، والري تحت السطح ، لدى إقامة أية مشروعات تنموية ، أخذاً في الاعتبار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بحسن إدارة مواردها المائية.

    جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم الإثنين، مع وزير الموارد المائية والري، لبحث موقف مشروعات تنمية جنوب الوادي ومحافظة المنيا.

    وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع عرض المخطط العام لأعمال التنمية في منطقة جنوب الوادي، ومنها : مزرعة الرياح، وبعض الأنشطة القائمة على المياه الجوفية، وكذا تم عرض نتائج الأبحاث التي أجريت على التربة لتحديد مدى صلاحيتها للأنشطة الزراعية.

    ومن جانبه ، عرض وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة لتوفير كافة الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المائية، والإجراءات التي قامت بها الوزارة لإدارة الموسم في إطار التحديات المائية القائمة.

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