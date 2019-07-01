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    الكهرباء: 14 ألفا و950 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

    03:13 م الإثنين 01 يوليو 2019
    الكهرباء: 14 ألفا و950 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

    الكهرباء

    القاهرة - أ ش أ:

    ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الاثنين تبلغ 14 ألفا و950 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأحد خفض أية أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

    ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 30 ألفا و700 ميجاوات مقابل 30 ألف ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و200 ميجاوات.

    ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، كما كان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

    يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

    ويُصدِر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف؛ على رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.​

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