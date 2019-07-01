بالوظيفة والدرجة المالية.. ننشر رابط موقع الترقيات الجديدة للموظفين

كتب- محمد نصار:

بدأ اليوم الاثنين، تنفيذ قرار الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن حركة الترقيات الجديدة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينشر مصراوي رابط الموقع الذي أطلقه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يمكن من خلاله لكل موظف في الجهاز الإداري للدولة معرفة موقفه من الترقيات الجديدة.. عبر الرابط التالي: اضغط هنا

كان الرئيس السيسي أعلن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة خلال لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019.

ونص قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتي 30/6/2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، اعتبارًا من 1/7/2019، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.