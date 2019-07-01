التعليم: فتح باب التقديم لأول مدرسة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات

كتبت - ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة (I-Tech school for applied technology)، وهي أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات، والتي تعمل بنظام مدارس (p-tech)، بالتعاون مع مؤسسة الألفي للتنمية، والتي سيتم الدراسة بها بداية من العام الدراسي المقبل (2019/ 2020).

وذكرت وزارة التعليم- في بيان اليوم الإثنين- أن فترة التقديم للمدرسة ممتد حتى يوم 15 يوليو الجاري، للطلاب الذين أتموا الدراسة في المرحلة الإعدادية بالعام الدراسي (2018 /2019)، حيث يتخصص طلاب المدرسة في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أنه من شروط التقديم والقبول للبنين والبنات، أن يكون الطالب من سكان محافظة القاهرة، وألا يقل مجموع الطالب عن 220 درجة، وألا يزيد سن المتقدم على 18 عاما في أول أكتوبر 2019، كما اشترطت أن يجتاز المتقدم اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اجتيازه المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

‎وأضافت أن المدرسة ذات نظام الخمس سنوات، تسعى إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي بمجالات تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، والأمن السرياني، وتطوير التطبيقيات الإلكترونية، من خلال توفير بيئة عمل متميزة ومتكاملة للطلاب، حيث يتم تدريبهم على المناهج الدراسية، بالإضافة إلى إمكانية إكمال الطلاب لتعليمهم الجامعي.

يذكر أن منظومة التكنولوجيا التطبيقية تطبق معايير الجودة العالمية في إعداد المناهج الدراسية القائمة على الجدارات، وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب وتدريبات بشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى توفير تدريبات للمعلمين على أعلى مستوى داخل وخارج مصر على أيدي خبراء معتمدين دوليًا، والعمل في بيئة عمل على مستوى عالمي، والحصول على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.​

‏‎للمزيد من المعلومات عن طريقة التقديم والأوراق المطلوبة الدخول علي الرابط التالي: http://emis.gov.eg