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في 7 دقائق.. كيف تحجز شقة بمشروع سكن مصر بالشروق؟

01:44 م الإثنين 01 يوليه 2019
في 7 دقائق.. كيف تحجز شقة بمشروع سكن مصر بالشروق؟

مشروع سكن مصر بالشروق

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين، من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، إتاحة أسلوب الحجز والسداد والمواقع والنماذج والمساحات والأسعار، لـ504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط.

وتتراوح المساحات بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

ويستمر الحجز حتى يوم 2019/7/18 وهو آخر موعد لاستخراج رقم الاستمارة وسداد جدية الحجز، على أن يبدأ الحجز الفعلي للوحدات من الساعة 10 صباح يوم 2019/7/29 وحتى 2019/8/1.

الشروط

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكافة الاشتراطات الموجودة بها.

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها.

- يقر المتقدم للحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الإلكتروني، وكذلك مسئولياته الكاملة على كافة الأحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.

- تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء الإدخال فقط قبل ارسال طلب التسجيل.

وحدات كاملة التشطيب ضمن محور "سكن مصر" بعدد (504) وحدة سكنية بمساحات من 106 حتى 133 م2 بمدينة ( الشروق ) وبنموذج معماري مميز سيحاط بسور شجرى لتوفير الخصوصية

ولمعرفة تسجيل البيانات وحجز الوحدات المطروحة للبيع، من خلال الفيديو التالي:

مشروع سكن مصر وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية مدينة الشروق

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