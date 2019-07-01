رئيس النواب: الحروب الإعلامية والشائعات تزعزع الثقة في مؤسسات الدول

كتب - أحمد علي:

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمانيون، واصفا إياه بأنه لايستهان به في تعزيز الأمن الدولي ، وإرساء مفاهيم السلام والاستقرار ، من خلال الدبلوماسية النيابية التي تعلي من قيمة الحوار والتفاهم ، وتعمل بالتوازي مع دور الحكومات في تقريب وجهات النظر، خاصة في القضايا محل الاختلاف وفي الصراعات والنزاعات .

وأضاف - في كلمته اليوم الاثنين، خلال أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطور البرلماني الذي تستضيفه روسيا - أن للتكنولوجيا الرقمية دور في تطوير عملية التشريع يكتسب درجة كبيرة من الأهمية، ولا يقل أهمية عن ذلك موضوع الحروب الإعلامية والشائعات، والتي باتت تعد من أخطر أنواع الحروب نظراً لتأثيرها فى نشر المعلومات المضللة التي تعمل على زعزعة الثقة في مؤسسات أي دولة، كما تعد حرباً باردة لا يمكن التنبؤ بنتائجها ونهايتها، وفى بعض الحالات لا يمكن معرفة المسؤول عنها، ومن ثم تأتى بنتائج وخيمة فى ظل عدم مسئوليتها الاجتماعية فى أوقات السلم والحرب معاً.

ولفت رئيس مجلس النواب - في كلمته - إلى أن المنتدي يعد أحدى الآليات المهمة التي تُثري النقاش حول هذا الموضوع المهم، الذي تتفرع عنه قضايا وإشكاليات كثيرة تحتاج إلى نقاش مستنير يتم من خلاله بلورة رؤى واضحة في التعامل معها.

وأكد عبد العال أهمية دور الشباب خاصة في تطوير العمل البرلماني.

واستطرد: "الشباب هم عصب الأمة الذي تعتمد عليه لبناء نهضتها في الحاضر ، ووضع ملامح خريطتها من أجل المستقبل"، مؤكدا أنه لا تطور برلماني دون مشاركة حقيقية من جانب الشباب وانخراط تام من جانبهم، سواءً في وضع خطط التطوير وسياساتها، أو في تنفيذ هذه الخطط، أو في متابعة التنفيذ واقتراح آليات التصويب والتقويم والتصحيح.