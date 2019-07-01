"مدبولي": الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين بالتأمين الصحي الجديد

كتب - محمد غايات:

أعلنت الحكومة اليوم الإثنين عن تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد والتي تعد أول محافظة تنطلق فيها خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين ومحافظ بورسعيد، بمقر مجلس الوزراء، والتي تستهدف تغطية المصريين بأعلى مستوى من الرعاية الصحية، داخل محافظة بورسعيد فى 11 مستشفى عام وتخصصى و32 وحدة ومركز صحى .

من جانبه توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة الي الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة التى صححت المسار لمصر، مؤكدا أن ما يتم من حصاد للمشروعات القومية التى تمت فى مصر والمعدلات الكبيرة في النمو الاقتصادى الحالي هو نتيجة ثورة 30 يونيو العظيمة .

وأضاف رئيس الوزراء ان برنامج الإصلاح الاقتصادى، رافقه برامج للرعاية الاجتماعية، تستهدف الفئات الأكثر فقرا خاصة في صعيد مصر .. موضحا أنه مع نهاية العام الحالي سيتم إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة .​