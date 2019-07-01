انهيار عقار بالخليفة بعد إخلاء 3 أسر (صور)

كتب- محمد نصار:

انهار اليوم الاثنين، عقار بحي الخليفة بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وقال العميد وجدي زقزوق، رئيس الحي، إن العقار يحمل رقم 5 بمنطقة عطفة الزعفران، موضحًا أنه من خلال المتابعة الميدانية تبيّن أن العقار مكون من دور أرضي وطابقين.

وأوضح رئيس الحي، في بيان، أن العقار قديم مكون من حوائط قديمة دبش وأسقف عروق وألواح خشبية، مؤكدًا تمكن الحي من انقاذ حياة 3 أسر كانت مقيمة بالعقار وذلك من خلال إخلاء هذه الأسر بشكل مسبق منذ عدة أيام حفاظًا على أرواحهم.

وأكد رئيس حي الخليفة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمعرفة لجنة هندسية من الحي، وقطع المرافق عن العقار المنكوب لتأمين العقارات المجاورة والمارة، كما يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الإغاثة العاجلة لمنكوبي العقار بعد توافر المستندات اللازمة لذلك بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة.​