الصحة تُطالب أهالي بورسعيد بتسجيل ملفاتهم بالتأمين الصحي الشامل

كتب - محمد غايات:

قالت وزيرة الصحة السكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تخص وزارة الصحة بمفردها، ولكنها منظومة دولة بأكملها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة التجريبية للتأمين الصحي تشمل الكشف والتسجيل وخصم الاشتراكات، وستتولي الدولة دفع اشتراكات الأسر غير القادرة.

وأشارت إلى تعاون عدد من الوزارة لإنجاح المنظومة الجديدة وعلى رأسها: القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية، ووزارة التخطيط والاتصالات والمالية والشركاء الدوليين ومنهم منظمة الصحة العالمية.

وطالبت الوزيرة، الأسر في بورسعيد بتسجيل أسمائهم في التأمين الصحي وذلك في الفترة من ١ يوليو وحتى ١ سبتمبر، لافتة إلى أنه سيتم العمل في بورسعيد في ٢٠ وحدة ومركز و٧ مستشفيات.